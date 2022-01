IPDJ/Faro promove exposição fotográfica das Oficinas no Cabo do Mundo

O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), em Faro, vai acolher a exposição fotográfica do projeto “Oficinas no Cabo do Mundo”, entre os dias 12 e 27 de janeiro, anunciou a entidade.

Esta exposição patente no IPDJ testemunha o olhar de 23 jovens entre os 16 e os 85 anos que visitaram a Fortaleza de Sagres.

“A exposição, é um convite a uma visita à Fortaleza de Sagres através do olhar do outro, da forma como viu e sentiu aquele espaço, como descobriu as ténues linhas, as efémeras sombras, os detalhes, as nuances impercetíveis, os momentos fugidios, paralisando o movimento, eternizando o momento, fotografando de forma única e artística, produzindo imagens e memórias inesquecíveis”, refere o IPDJ em comunicado.

Este projeto foi desenvolvido por jovens que frequentam o curso profissional de Técnico de Turismo da Escola Profissional Cândido Guerreiro e por séniores residentes na freguesia de Alte.