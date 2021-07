Jamila Madeira: “Um dia saberei porque saí do Governo”

Nascida há 45 anos no interior algarvio, em Alte, Jamila Madeira desde jovem se interessou por política, aquela mesma área de interesse e ação que perfumava o ambiente de sua casa, de casa do pai Luís Filipe Madeira, histórico socialista do Algarve, primeiro Governador Civil de Faro no pós-revolução. Jamila reconhece a herança, mas fez um caminho muito próprio, chegou ao Parlamento Europeu, mais tarde ao Governo. De onde saiu após menos de um ano de atividade. Tem esperança que um dia alguém lhe diga porque saiu. Estava a fazer um bom trabalho, reivindica

JORNAL do ALGARVE – Estamos quase a meio da legislatura. Qual o balanço que faz da atividade legislativa dos deputados algarvios do PS em prol do Algarve? E da própria legislatura no que respeita à região?

JAMILA MADEIRA – Em outubro de 2019 e com uma pandemia a iniciar-se em fevereiro/março de 2020, todo o registo da atividade fica questionado. Apesar dos constrangimentos – uma pandemia nunca antes vista em 100 anos – o balanço é positivo. Em fevereiro de 2020 estávamos numa situação económica pujante no Algarve, vínhamos do melhor ano turístico de sempre em 2019 e estávamos a construir um 2020 tão bom ou melhor e consolidávamos os nossos compromissos. O PS, nas legislativas, procurou focar-se em coisas muito concretas e tem a responsabilidade de as entregar apesar da pandemia e uma das coisas importantes a sinalizar é que colocámos em cima da mesa o tema de um SNS de qualidade. E ao termos a pandemia tivemos o teste do algodão. Precisávamos de um reforço de equipamentos nos hospitais, de requalificação e equipamentos e esses investimentos começaram ainda em 2019. Já em 2020 houve um conjunto de investimentos importantes, quer em equipamentos de centros de saúde, quer no robustecimento das unidades hospitalares, em modernização e reequipamento das unidades e hospitais.

J.A. – Um dossiê que conhece bem da sua experiência governativa…

J.M. – Sim. Apesar de estarmos em pandemia e a dar uma resposta em saúde, era uma resposta que tinha um foco. E o que sabemos, durante todo este teste de stress, é que o Algarve teve um comportamento muito positivo no aguentar deste embate.

João Prudêncio

