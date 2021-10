Jazz nas Adegas em Silves com concerto de Tavares Jazz Quartet

A segunda sessão deste ano do Jazz nas Adegas vai decorrer nos dias 29 e 30 de outubro, na Quinta João Clara em Alcantarilha, com a atuação do grupo The Tavares Jazz Band Quartet, anunciou a autarquia.

A banda de jazz sobe ao palco no primeiro dia pelas 21:00, enquanto no dia seguinte o concerto está marcado para as 17:00.

The Tavares Jazz Band Quartet é liderado pelo pianista Fernando Tavares, que interpreta temas de jazz, bossas, sambas, latin jazz e pop standards, na companhia de Lídia Brandão na voz, Cris Julian no baixo e Thiago Monteiro na bateria.

Os bilhetes têm um custo de 15 euros e incluem o concerto, prova de vinhos do produtor, degustação de tapas de produtos locais, um voucher de visita ao Castelo e Museu Municipal de Arqueologia e a oferta de uma garrafa de vinho.

As entradas podem ser adquiridas na Bilheteira Online, Fnac, Worten, El Corte Inglés e CTT Correios.

Até ao final do ano, as próximas sessões do Jazz nas Adegas vão decorrer nos dias 12, 13, 26 e 27 de novembro.

A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Silves, em parceria com os Produtores de Vinhos de Silves aderentes, do Agrupamento de Escolas Silves Sul e da Associação Barmen Algarve.

PUB