Jazz nas Adegas volta a Silves com quinta temporada

A quinta edição do Jazz nas Adegas regressa a Silves para uma quinta temporada, entre os dias 16 de outubro e 26 de maio do próximo ano, com um total de 24 sessões, anunciou a autarquia.

Este evento tem como objetivo “dinamizar culturalmente os locais onde se produzem os vinhos de Silves, numa simbiose entre o vinho, o seu produtor e a música, proporcionando uma experiência única ao público, em locais pouco usuais para a apresentação de um concerto de jazz”, segundo o comunicado.

O público poderá assistir a um concerto de jazz, de estilos diferentes, cujas sonoridades se adaptam aos vários ambientes de cada produtor.

Durante a sessão, serão servidas três provas de vinho do produtor anfitrião, acompanhadas por tapas com produtos regionais.

A primeira sessão está marcada para o dia 16 de outubro, pelas 18:00, na Casa da Cultura Árabe e Mediterrânica, em Silves, com atuação do grupo What Billie Whispered.

Os bilhetes têm um custo de 15 euros e inclui o concerto, prova de vinhos, degustação de tapas, voucher de visita ao castelo e Museu Municipal de Arqueologia e a oferta de uma garrafa de vinho.

As entradas estão à venda na Bilheteira Online, na Fnac, Worten, El Corte Inglés e CTT.

Esta atividade é organizada pela Câmara Municipal de Silves, com o apoio do Agrupamento de Escolas Silves Sul e da Associação de Barmen do Algarve.

