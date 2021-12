Almancil: Antigo presidente da Junta homenageado no aniversário da vila

A vila de Almancil celebrou no dia 18 de dezembro, 34 anos. Nesse dia, homenageou uma das figuras que mais contribuiu para o desenvolvimento desta terra, o antigo presidente da Junta de Freguesia, João Martins, falecido em maio, vítima de covid-19.

Após a simbólica deposição de uma coroa de flores junto à Rotunda das Comunidades, com a presença da família do homenageado, executivo municipal e da Junta, bem como de representantes de associações e das forças vivas de Almancil, fez-se um minuto de silêncio no local, numa evocação à memória “de um cidadão que está umbilicalmente ligado às últimas décadas de progresso desta terra”, como salientou o presidente da Câmara de Loulé, Vítor Aleixo.

Nos 15 anos em que exerceu as funções de presidente da Junta de Freguesia (1998/2013), a par de outros cargos neste organismo (secretário e líder da Assembleia de Freguesia), mas também como vereador no município, teve um papel decisivo no crescimento da freguesia e do núcleo urbano de Almancil.

A par da ação política, este almancilense destacou-se igualmente pela atividade cívica, na luta pela liberdade contra o regime fascista, e pela intensa atividade social, tendo sido sobretudo “um homem de causas”.

É pela “grandeza humana” que a autarquia de Loulé quer, no futuro próximo perpetuar, a memória de João Martins na toponímia da freguesia, com a atribuição do seu nome a uma rua. “Almancil cresce, tem artérias novas, e o João Martins merece uma homenagem mais duradoura no tempo”, justificou o edil louletano.

Ao completar 34 anos com o estatuto de vila, Almancil reclama a elevação a cidade e, nesse sentido, segundo o município, está em curso o processo administrativo para que a Assembleia da República possa então aprovar a criação da terceira cidade do concelho de Loulé.

Para o futuro, o presidente da Junta considera ser fundamental a atualização do Plano de Pormenor PP1 de Almancil, que conta com mais de 20 anos, “para estar em consonância com o crescimento, desenvolvimento e aspirações” dos almancilenses, que passam pela “criação de uma nova sede para a Junta de Freguesia e também um espaço para alojar as associações e instituições locais”.

