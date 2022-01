Joaquim Chaves reforça testagem em parceria com o MAR Shopping

A Joaquim Chaves Saúde acaba de alargar a testagem à covid-19 no Algarve, através de uma parceria com o MAR Shopping, que permitirá a realização de testes PCR e testes antigénios, comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A realização de testes PCR está prevista de segunda a sexta-feira das 14:00 às 15:30. Os testes antigénios, comparticipados pelo SNS, estarão disponíveis até dia 31 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 15:35 às 17:00 e aos sábados das 14.00 às 17:00, bastando para tal fazer a marcação no site da Joaquim Chaves.

Localizado no parque de estacionamento do centro comercial, em Loulé, este posto de testagem é o décimo nono local de testagem que o grupo dispõe na zona sul do país, nos quais realiza testes PCR e, destes, doze realizam também testes antigénios gratuitos, ao abrigo do acordo com o SNS.

Além destes locais, a Joaquim Chaves tem ainda um Walk Thru, em Olhão, na Avenida 5 de Outubro, onde são realizados testes antigénios gratuitos, sem marcação.

Lista de postos de colheita Joaquim Chaves, com a realização de testes PCR:

1. JCS Almancil | Loulé

2. JCS Alvor | Portimão

3. JCS Estói | Faro

4. JCS Faro | Faro

5. JCS Faro II | Faro

6. JCS Faro III | Faro

7. JCS Fuzeta | Tavira

8. JCS Lagoa | Lagoa

9. JCS Loulé |Loulé

10. JCS Luz de Tavira | Tavira

11. JCS Moncarapacho | Olhão

12. JCS Monchique | Monchique

13. JCS Montenegro | Faro

14. JCS Olhão |Olhão

15. JCS Portimão | Portimão

16. JCS Quarteira | Loulé

17. JCS Tavira | Tavira

18. JCS Vila Real Santo António | Vila Real de Santo António

19. MAR Shopping Algarve | Loulé

Lista de postos de colheita Joaquim Chaves com a realização de testes antigénios comparticipados:

1. JCS Almancil | Loulé

2. JCS Faro II | Faro

3. JCS Fuzeta | Tavira

4. JCS Lagoa | Lagoa

5. JCS Luz de Tavira | Tavira

6. JCS Moncarapacho | Olhão

7. JCS Monchique | Monchique

8. JCS Olhão | Olhão

9. JCS Portimão | Portimão

10. JCS Quarteira | Loulé

11. JCS Vila Real Santo António | Vila Real de Santo António

12. MAR Shopping Algarve | Loulé