Jogador de futsal morre em campo nos Montes de Alvor

Fábio Mendes, jogador de 28 anos da equipa de S. João, de Coimbra, faleceu na tarde de sábado, vítima de uma paragem cardiorrespiratória no decorrer da partida com o Portimonense, no pavilhão dos Montes de Alvor, num jogo a contar para a segunda ronda da fase de subida do campeonato nacional da 2ª Divisão.

O atleta, natural do concelho de Montemor-o-Velho, caiu inanimado, após receber a bola no centro do campo, quando faltavam jogar 13 minutos e 40 segundos do desafio no pavilhão Montes de Alvor, em Portimão.

O jogador foi assistido imediatamente por membros das duas equipas médicas e por parte de elementos presentes na bancada esperando até à chegada do INEM. Durante cerca de quarenta minutos ainda se tentou fazer reanimação do atleta, tanto através dos bombeiros como através de dois enfermeiros que estavam na bancada, mas o Fábio Mendes acabou mesmo por falecer no local.