Jovens de São Brás têm projeto fotográfico “debaixo das sombras”

Beneath the Shadows é um projeto fotográfico dos jovens são-brasenses Ricardo Bebela e Adriana Reis, que este sábado, dia 22 de maio, pelas 17:30, foi apresentado no Museu do Traje de São Brás de Alportel.

Num jogo de luz e ambiente, apresentam mulheres de diferentes idades e vivências, de uma forma única, ao mesmo tempo que homenageiam ao trabalho do falecido fotógrafo Peter Lindbergh com este projeto que resultou numa exposição de fotografia e a publicação “Beneath the Shadows” (debaixo das sombras).

“Queríamos juntar mulheres de diferentes faixas etárias, que tivessem já um à vontade connosco e que esse à vontade ficasse visível nas imagens assim como a sua beleza”, explica Ricardo Bebela.

“Para além das mulheres, os elementos cruciais deste projeto teriam de ser a luz e o ambiente, queríamos algo diferente que desse um toque muito único ao projeto mas ao mesmo tempo que se assemelhasse ao trabalho Shadows on the Wall do Peter Lindbergh”, acrescenta.

Entretanto, surgiu a oportunidade de usarem uma casa Algarvia do início do século XX, cujas paredes e construção assemelham-se muito às do interior Museu do Traje em São Brás, foram essas paredes e a luz vinda das janelas que deu toda personalidade ao projeto que agora é apresentado e exposto no Museu do Traje.

Uma iniciativa que contou com o apoio do Município de São Brás de Alportel e do Alojamento Local 1855.

