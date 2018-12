Karaté: Jovem olhanense ganha em Madrid

Katarina Lima, da Casa do Benfica de Olhão/Bino Academia Karate, venceu a prova de ‘kata’ (movimentos técnicos) do escalão infantil misto no Torneo Navidad (Torneio Natal), em karaté, realizado no passado domingo em Leganés, a sul de Madrid, Espanha.

Esta foi a primeira vez que uma karateca estrangeira, e não residente em Espanha, venceu naquele torneio organizado anualmente pela Federação Madrilena de Karaté (federação regional). O Torneo Navidad é um dos mais importantes torneios de karaté para os escalões de formação disputado em Espanha.