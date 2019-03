La Féria apresenta “Eu Saio na Próxima, E Você?” em Lagoa

Esta sexta-feira, dia 15 de março, Filipe La Féria está de regresso ao Algarve, com o apoio da Câmara Municipal de Lagoa, com o espetáculo “Eu Saio na Próxima, E Você?”, numa sessão única, pelas 21h30, no palco do Centro de Congressos do Arade, em Lagoa, com Marina Mota e João Baião no elenco.

Marina Mota e João Baião, dois dos maiores nomes da cena artística portuguesa, são os protagonistas deste maravilhoso espetáculo, que, durante duas horas, partilha com o público a vida atribulada de um casal ao longo de várias décadas, desde os anos 60 do século passado até aos nossos dias.

Segundo a produção, “Eu Saio na Próxima e Você?” é “um retrato geracional, um choque ideológico entre a mudança da ditadura para a democracia”, e que Filipe La Féria adaptou o texto de Adolfo Marsilhach à realidade da história de Portugal, levando o público a uma viagem emocionante, hilariante e inesquecível, desde os anos 60 até aos nossos dias.

Depois de nove meses em cena no Teatro Politeama, tendo merecido os maiores elogios da crítica e do público, “Eu Saio na Próxima, E Você?”, está agora em digressão pelo país e chega ao Algarve esta sexta-feira.

Este espetáculo conta ainda com o apoio da Região de Turismo do Algarve e os bilhetes custam entre 20 e 25 euros.