Lagoa apela aos mais novos que votem no Orçamento Participativo Jovem

A Câmara Municipal de Lagoa desde 2014 que tem vindo a implementar os princípios de uma gestão participada através do processo do Orçamento Participativo, decidiu alargar este processo aos jovens lagoenses com idades compreendidas entre os 12 e os 25 anos, dando início à 1ª edição do Orçamento Participativo Jovem em Lagoa.

Neste momento o Orçamento Participativo Jovem encontra-se na fase da votação, que começou a 12 de agosto (quinta-feira) e se prolonga até 31 de agosto.

Para votarem, os jovens deverão aceder à plataforma através do link https://mypolis.eu e criar uma conta (caso já tenha, apenas é necessário fazer o login). Em seguida deverá procurar a comunidade “OP Jovem Lagoa” e entrar.

Nesta plataforma além de poder votar terá acesso a informações complementares sobre as propostas.

