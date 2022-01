Lagoa aprova orçamento de 40 milhões para 2022

A Assembleia Municipal de Lagoa aprovou nos dias 29 e 30 de dezembro o orçamento de 40.354.300,00 euros para o ano de 2022, aprovado por maioria, anunciou a autarquia.

O orçamento foi aprovado com 16 votos favoráveis do Partido Socialista, sete abstenções do PSD, BE, CDU, Chega e MLP e dois votos contra do Movimento Lagoa Primeiro.

Esta proposta assenta em duas prioridades, dois desígnios e seis compromissos, com o objetivo de dar continuidade ao combate à pandemia de covid-19, a recuperação económica do concelho, a substituição das principais condutas de distribuição de água do concelho, na habitação, educação, cultura, ação social, desporto e espaço público.

“Trata-se de uma proposta que pretende continuar a afirmar Lagoa como um dos melhores concelhos para viver, trabalhar, estudar e visitar. Um concelho de oportunidades para as futuras gerações concretizarem os seus sonhos e projetos de vida, num sinal claro que o município de Lagoa quer continuar a dar prioridade às pessoas e ao investimento em infraestruturas fundamentais para o desenvolvimento do concelho de Lagoa e para o bem-estar da população. Um concelho atrativo para os investidores e visitantes que procurem o melhor do Algarve”, refere o município em comunicado.

Para o presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação, “este é um orçamento que tem por base o rigor, a transparência e seriedade, permitindo ao Município de Lagoa continuar a apresentar as finanças municipais equilibradas e sustentáveis, a médio e longo prazo, e realizar obras estruturantes e importantes para Lagoa e para os lagoenses”.