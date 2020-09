Lagoa: Bairro Zeca Afonso terá espaço público requalificado

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Bairro Zeca Afonso, em Lagoa, vai ser alvo de obras de requalificação que deverão estar terminadas no início do próximo ano, com o objetivo de melhorar as condições que quem ali habita e circula, anunciou a autarquia.

As obras incluem a reestruturação do percurso viário, adicionando mais lugares de estacionamento e substituição de árvores, com uma prioridade orientadora de promoção das condições gerais de mobilidade.

“Proporcionar, até 2030, o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência” é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, acompanhados pela autarquia de Lagoa, segundo o comunicado.

A intervenção terá um investimento municipal superior a 149 mil euros com um prazo de execução previsto de 120 dias.“A envolvente do Bairro Zeca Afonso apresenta condições desajustadas das necessidades dos dias de hoje. Levantam-se questões de segurança e de fruição do espaço público que afetam os residentes e a comunidade que usa os equipamentos escolares vizinhos. Por isso, no âmbito das intervenções de requalificação urbanística no concelho, priorizamos esta obra”, explicou o presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação.