Lagoa comemora Dia Mundial do Enoturismo com programa especial

A Câmara Municipal de Lagoa vai comemorar o Dia Mundial do Enoturismo, assinalado a 7 de novembro, com um programa de visitas a vários produtores de vinho do concelho, experiências enoturísticas e provas de vinho, anunciou a autarquia.

Entre as 10:30 e as 18:30 de sábado, os participantes vão ficar a conhecer alguns produtores de vinho do concelho, as suas ofertas anuais, as quintas e adegas, além de experimentarem a gastronomia local, através do programa “Lagoa Wine Experiences”.

Nesta primeira edição do evento, os participantes vão visitar a Adega Cooperativa do Algarve e seguem de tuk tuk até à Quinta da Palmeirinha. Depois de almoço, será tempo de descobrir o Morgado do Quintão e o seu processo de vinificação com mais de 300 anos.

Esta iniciativa, destinada a maores de 18 anos, é organizada pela Câmara Municipal de Lagoa em parceria com a Adega Cooperativa do Algarve, tem um limite de 34 participantes e assegura todas as regras recomendadas pela Direção-Geral de Saúde.

Os bilhetes podem ser adquiridos em https://bit.ly/2HydUc8ou no Centro Cultural Convento de S. José, com o valor de 36,90 euros por pessoa.