Lagoa: Gala Sons do Fado encherá Auditório Carlos do Carmo

O Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, recebe no próximo dia 04 de dezembro, pelas 21h30 a “Gala Sons do Fado” que conta com a participação dos fadistas que participaram nos concursos de fado promovidos pelo Município de Lagoa nos anos anteriores.

A Gala Sons do Fado contará então com a participação das fadistas Adriana Marques, Teresa Viola, Luana Velazques, Sara Gonçalves e dos Fadistas Pedro Viola Helder Coelho, João Leote e Luís Manhita. Estes artistas serão acompanhados por Vítor do Carmo na Guitarra Portuguesa, José Santana na Viola de Fado e António Correia no Contrabaixo.

Os bilhetes custam €6 (20% desconto c/ passaporte cultural, cartão Lagoa Social ou Passaporte Rota do Petisco 2021, disponível nas bilheteiras do Município de Lagoa) e já se encontram à venda em: https://ticketline.sapo.pt/evento/gala-sons-do-fado-59695 e ainda na Fnac, Worten e nas bilheteiras do Auditório Carlos do Carmo e Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa.

Uma noite de Gala imperdível onde o Fado irá brilhar na voz e nas cordas destes grandes intérpretes.

