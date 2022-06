Lagoa recebe a Final da Taça do Algarve de Futebol

Lagoa recebe, no próximo sábado, dia 04, pelas 17:00, a Final da Taça do Algarve de Futebol, que será disputada no Estádio Capitão Josino da Costa, entre o Futebol Clube Ferreiras e o Lusitano Ginásio Clube Moncarapachense.

Lagoa foi o local escolhido para receber o jogo entre o novo campeão Distrital do Algarve, o Futebol Clube Ferreiras e o recentemente promovido à Liga 3, Lusitano Ginásio Clube Moncarapachense.

Ambas as equipas irão tentar fechar com chave de ouro uma época já ela vitoriosa, pelos feitos já alcançados, acrescentando a conquista da Taça do Algarve.

O evento tem entrada gratuita e é uma organização da Associação de Futebol do Algarve, com o apoio da Câmara Municipal de Lagoa.