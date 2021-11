Lagoa recebe exposição de aves canoras e ornamentais

O Parque de Feiras e Exposições (Fatacil) de Lagoa vai acolher, entre os dias 18 e 21 de novembro, a quarta edição do Interclubes, uma exposição de aves canoras e ornamentais, anunciou a autarquia.

A exposição em Lagoa é aberta ao público e pode ser visitada gratuitamente entre as 14:00 e as 19:00 no dia 18 de novembro, entre as 10:00 e as 19:00 nos dois dias seguintes e entre as 10:00 e as 14:30 no último dia.

Este evento é organizado pela Câmara Municipal de Lagoa, pelo Clube Ornitológico de Silves e pelo Clube Avicultores do Algarve.

PUB