Lagoa recebe festival de piano em novembro

A cidade de Lagoa vai ser palco do I Festival de Piano, que vai decorrer entre os dias 6 e 8 de novembro no auditório do Centro Cultural – Convento de S. José, com dois recitais de piano, anunciou a autarquia.

A 6 de novembro, sobe ao palco o professor do Conservatório de artes de Lagoa, Jeferson Mello, enquanto no dia seguinte o recital será dos jovens Eduardo vida Larga e Inês Leite.

As duas atuações estão marcadas para as 19:00 e têm entrada gratuita, mediante marcação prévia através do e-mail secretariacal.artis@gmail.com ou dos telefones 282 180 619 e 928 059 612.

Esta iniciativa é organizada pelo Conservatório de Artes de Lagoa, com o apoio da Câmara Municipal, com o objetivo de “colocar o piano numa posição central e tentar cativar novos interessados e curiosos à descoberta do instrumento que mais concentra em si capacidades exclusivas sonoras e de repertório, como nenhum outro instrumento”, revela a autarquia em comunicado.

Além das atuações, o festival terá também uma masterclass de interpretação e técnica de piano, com a orientação do professor e pianista Álvaro Teixeira Lopes, destinado a alunos de iniciação, cursos básicos, secundários e superior.

Esta masterclass inclui ainda uma audição final com os alunos participantes.