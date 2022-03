Lagoa será palco da estreia nacional de ‘TEMPUS FUGIT’

Em Estreia Nacional, a Companhia de dança LaMov Ballet vem a Lagoa no dia 02 de abril, pelas 19:00, para apresentar o seu espetáculo “TEMPUS FUGIT” no Auditório Carlos do Carmo.

Neste espetáculo “a passagem do tempo e a sua fugacidade” servem de base a esta proposta coreográfica que se soma à quinzena de espetáculos que LaMov Ballet tem estreado ao longo da sua carreira.

Em “TEMPUS FUGIT” os movimentos dos bailarinos “são explosivos, dinâmicos, em momentos extremos e infinitos. O trabalho é uma jornada frenética, emocionante e até dolorosa, que representa a passagem da vida e o que deixamos nela em nosso rastro. TEMPUS FUGIT é beleza, é amor, é dor, é riso, é cinza…”, pode ler-se na sinopse do espetáculo de dança.

Os ingressos custam oito euros (com 20% desconto através do passaporte cultural, cartão Lagoa Social ou Passaporte Rota do Petisco 2021, disponível nas bilheteiras do município de Lagoa) e já se encontram à venda em: https://ticketline.sapo.pt/evento/tempus-fugit-comp-danca-la-mov-estreia-naci-62060 e ainda nas bilheteiras da Fnac, Worten, Auditório Carlos do Carmo, Centro Cultural Convento de S. José e Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa.

Os menores de 12 anos têm entrada gratuita mediante levantamento de bilhete no Auditório Carlos do Carmo.