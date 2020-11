Lagoa tem o maior número de eco-escolas do Algarve

O concelho de Lagoa tem o maior número de eco-escolas a nível regional, depois da Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) atribuir o galardão a 13 escolas, anunciou a autarquia.

Além das 13 escolas distinguidas, foi ainda considerado o Agrupamento de Escolas Rio Arade (AERA) como o único Eco-Agrupamento do Algarve.

A distinção foi celebrada a 13 de novembro, numa sessão online, onde foram destacados os projetos, escolas e municípios que mais contribuíram para tornar mais sustentável o dia-a-dia das escolas e das comunidades.

“Apesar dos condicionalismos associados ao encerramento físico das escolas no final do ano letivo transato, os estabelecimentos da rede pública (Agrupamentos de Escolas ESPAMOL e AERA) e da rede privada (Nobel Internacional School), empenharam-se no cumprimento da metodologia eco-Escolas e foram capazes de levar o programa até ao fim, nomeadamente através do incentivo ao desenvolvimento de diversas atividades em casa. A distinção é assim bem merecida por docentes, alunos, pais/encarregados de educação, técnicos da autarquia e todos os agentes educadores envolvidos, refere o presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação, em comunicado.