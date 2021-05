Lagoa vai receber Grand Jeté International Dance Awards

No dia 29 de maio, o palco do Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, recebe o espetáculo “Grand Jeté International Dance Awards – Charity Gala” que tem o seu início marcado para as 20:00.

Este espetáculo é o resultado da Competição Internacional Grand Jeté International Dance Awards que se realiza nos dias 28 e 29 de maio, e contará com a presença dos Bailarinos Vencedores e, como convidados especiais, os Bailarinos de Noja-Nebyla Stage Education de Vienna Austria.

Os ingressos têm um custo de 8 euros (20% desconto c/ passaporte cultural e cartão Lagoa Social nas bilheteiras do município) e podem ser adquiridos, preferencialmente, online em: https://ticketline.sapo.pt/evento/grand-jete-internacional-54611 e os lugares são limitados considerando as normas da DGS em vigor.

Quem não conseguir adquirir bilhete, poderá, ainda assim, acompanhar o espetáculo através da página de Youtube do Município de Lagoa.

