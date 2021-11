Lagoa Wine Experiences 2021 foi um sucesso

A iniciativa “Lagoa Wine Experiences 2021” realizou a sua última sessão no dia 13 de novembro, com uma sessão especial que assinalou o Dia Mundial do Enoturismo, uma data celebrada anualmente no 2º Domingo de novembro, assinala a Câmara local.

O Município de Lagoa, ao longo dos últimos quatro meses, promoveu a oferta enoturística existente no concelho através das seis sessões do Lagoa Wine Experiences, onde deu a possibilidade de os participantes visitarem oito dos produtores de vinho presentes no concelho de Lagoa, e desfrutarem uma experiência única.

As seis sessões apresentaram um programa similar, onde os participantes visitaram três produtores ao longo de dia e tiveram diferentes experiências enoturísticas em cada visita, incluindo um momento para almoço nas propriedades vitivinícolas.

O lançamento deste ciclo de experiências enoturísticas foi um sucesso nesta primeira edição, tendo sido a procura registada amplamente superior à lotação disponibilizada, registando-se um total de 223 participantes.

A forma como as sessões decorreram vieram ao encontro das expetativas do Município de Lagoa, que reconhece grande potencial de atração que esta oferta de qualidade da região encerra, tanto junto de residentes como de turistas.

Para além da promoção do vinho, o Lagoa Wine Experiences permitiu ainda divulgar o enoturismo, a hospitalidade dos anfitriões, as propriedades existentes no concelho, visitáveis ao longo de todo o ano, e a promoção de transportes turísticos que valorizam a mobilidade na região.

A sessão de encerramento do Lagoa Wine Experiences 2021 contou com a representação institucional da Região de Turismo do Algarve, a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, a Comissão Vitivinícola do Algarve e a Associação de Municípios Produtores de Vinho.

“Tenho que assinalar o sucesso do Lagoa Wine Experiences e as criticas muito positivas que o mesmo teve por parte dos parceiros e dos participantes. Agradeço a quem o tornou possível e a quem acreditou no sucesso do mesmo. Iremos repetir em 2022, ainda com mais surpresas”, afirmou Luís Encarnação, Presidente da Câmara Municipal de Lagoa.

O Lagoa Wine Experiences integra-se na estratégia de promoção de ações de valorização dos produtos endógenos, nomeadamente da gastronomia e vinho, contando com a adesão dos produtores Quinta dos Santos, a ÚNICA – Adega Cooperativa do Algarve, o Morgado do Quintão, a Quinta da Palmeirinha, a Dona Niza Wines, a Arvad Wines e o Monte de Salicos.

PUB