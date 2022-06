Lagoa Wine Show com mais de 3 mil pessoas na abertura

O evento Lagoa Wine Show foi inaugurado no dia 9 de junho com a visita de mais de três mil pessoas, anunciou a Câmara Municipal de Lagoa.

Esta iniciativa está de regresso até domingo, na Rua Coronel Figueiredo entre as 19:00 e as 24:00, com vinho, música e gastronomia algarvia.

“O Lagoa Wine Show é já uma das mais emblemáticas mostras de vinhos no sul do país, onde, a par da música, os mais conceituados produtores, das várias regiões vinícolas, marcam presença com especial destaque para os vinhos da região do Algarve”, refere a autarquia em comunicado.

O primeiro dia do evento ficou também marcado pela presença do secretário de Estado da Agricultura, Rui Martinho, acompanhado pelo presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação.

Sara Correia foi o grande destaque no Palco Grande Reserva e fez ecoar a sua voz potente por todo o recinto, cheio de pessoas que se reuniram para a ouvir cantar o fado.

Além da programação musical que conta com dois palcos dedicados e com apontamentos de “Fado à Janela”, o Lagoa Wine Show integra na sua programação provas de vinho, exposições gastronómicas e show cooking com base em produtos regionais com um chefe de destaque por dia.

Ricardo Luz, sub-chef do restaurante Al Sud em Odiáxere, Lagos, foi o primeiro a subir ao Palco Premium para apresentar e dar a provar uma receita baseada em produtos e tradições da região.