Lagos acolhe novas exposições de arte

Desde o início do mês de abril, o concelho de Lagos acolhe duas novas exposições que marcam o início do novo trimestre no Centro Cultural, anunciou a autarquia.

“Apontamentos sobre empatia e alteridade” tem a curadoria de Orlando Franco e Patrícia Trindade e vai ficar patente até 21 de maio na sala 1 do Centro Cultural de Lagos.

Esta exposição coletiva integra obras de 18 artistas, com base no contexto pandémico e a recente invasão da Rússia à Ucrânia, sobre temas como a empatia, compaixão, integridade, confiança e liberdade surgidos do individualismo, desumanização e confusão.

“A própria interdisciplinaridade e pluralidade das obras selecionadas ajudam a desenhar uma narrativa não linear, acabando também por suscitar a reflexão e o debate”, refere a autarquia em comunicado.

“Com os pés nas nuvens”, de António Alonso, estará patente nas salas 2 e 3 do Centro Cultural de Lagos com obras que suscitam a reflexão e o debate, criadas a partir do período de confinamento e crise pandémica, usando temas como o silêncio e a incerteza.

As duas exposições podem ser visitadas gratuitamente de terça-feira a sábado, entre as 10:00 e as 18:00.