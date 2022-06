Autarquia apoia bombeiros voluntários com mais de 300 mil euros

A Câmara Municipal de Lagos vai apoiar a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da cidade com um subsídio de 303 mil euros, anunciou a autarquia.

Este apoio, aprovado na última reunião do executivo, é destinado à aquisição de uma embarcação para a Unidade de Salvamento Aquático e de um Veículo Urbano de Combate a Incêndios.

Através destas compras, a valência aquática e de mergulho dos bombeiros fica assim com “uma resposta pronta e qualificada”, enquanto que no combate aos incêndios urbanos o trabalho ficará “um pouco mais facilitado com a aquisição de um novo veículo com a valência de salvamento em desencarceramento, o qual permitirá renovar e ampliar a frota de viaturas, com ganhos em termos da rapidez e segurança da resposta, nomeadamente dos operacionais”.

Este investimento está enquadrado nas Grandes Opções do Plano para 2022 e decorre do objetivo estratégico “Reforçar a Igualdade Social e a Segurança”, que pretende tornar Lagos um território ainda mais solidário, seguro e saudável.