Lagos: Aprovada recuperação da Capela do Monte, da autoria de Siza Vieira

A Assembleia Municipal de Lagos aprovou, sob proposta da Câmara Municipal, o designado Plano de Intervenção em Espaço Rústico (PIER) do Monte da Charneca, abrangendo uma área de um monte rural tradicional com quase 3,5 hectares situada nas proximidades da povoação de Barão de São João, a cerca de 10 km da sede do concelho.

O Plano prevê a recuperação e ampliação das edificações existentes para utilização dominantemente destinada a uma unidade de turismo em espaço rural, integrando também a Capela do Monte, projeto da autoria do arquiteto português Álvaro Siza Vieira que resultou da reabilitação de um antigo edifício.

A proposta encontra-se devidamente articulada com os objetivos consagrados no Plano Diretor Municipal para a revitalização e valorização do barrocal lacobrigense e para uma ruralidade qualificada, prevendo-se um investimento importante.

O documento foi entretanto publicado em Diário da República, no passado dia 17 de junho, tendo entrado em vigor no dia seguinte à sua publicação.