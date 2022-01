Lagos e Lagoa recebem espetáculos inclusivos

O Auditório Carlos do Carmo em Lagoa e o Auditório Duval Pestana em Lagos vão receber, nos dias 14 e 15 de janeiro de 2022 respetivamente, um espetáculo de inclusão de artistas com necessidades específicas, anunciou a organização.

“Diferente-Mente” e “Viram a Ana?” serão apresentados pelas 19:00, promovidos pela ARTIS XXI e a Questão Repetida, nos concelhos de Lagos e Lagoa.

O primeiro espetáculo foi produzido por artistas locais, contribuindo assim para a sua fixação na região e promovendo atividades culturais fora da época sazonal. Esta performance pretende ainda “criar espaço para reflexão sobre de que forma a nossa sociedade, atenta e preocupada,molha a inclusão e de que forma esta se manifesta na comunidade artística”, segundo o comunicado.

O segundo espetáculo tem como ponto de partida um livro com o mesmo nome, da autoria de Susanna Matiangeli-Chiara Carrer, que conta a história de uma criança que se perde no mercado onde passeia com a mãe.

“A criação deste projeto teve como objetivo fomentar a reflexão enquanto fazemos arte, movidos pela necessidade de alertar para a situação profissional dos artistas com deficiência e a urgência de criar experiências artísticas no seio da comunidade escolar inclusiva. Queremos também trazer as artes para nossas escolas públicas e permitir que os alunos com deficiência se expressem e beneficiem da alegria incomensurável que as artes podem proporcionar. Queremos colmatar a falta de oportunidades profissionais e de espaços de atuação acessíveis que são essenciais para promover a inclusão dos profissionais com deficiência nas artes cénicas”, refere a diretora executiva do espetáculo “Diferente-Mente”, Elsa Mathei.

Os bilhetes encontram-se à venda na Ticketline, através do e-mail eventos@artis21.pt ou do telefone 282 180 619 a um preço de 6 euros.