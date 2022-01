Lagos equaciona novas ações de valorização do património

A primeira reunião de câmara de 2022 da autarquia lacobrigense ficou marcada pela apresentação e aprovação de propostas de preservação, valorização e divulgação do património histórico-cultural do concelho, designadamente relacionadas com a toponímia e com a interpretação de vestígios arqueológicos.

A primeira proposta – “A História de Lagos nas Nossas Ruas” – é um projeto que “visa mostrar a toponímia do município de Lagos numa perspetiva histórica e pedagógica, envolvendo a Comissão Municipal de Toponímia, os agrupamentos escolares do concelho, a Fototeca Municipal e outros serviços camarários, os órgãos das freguesias, as associações e os munícipes em geral”. Neste sentido, a autarquia vai disponibilizar, através de uma plataforma online, informação sobre a história de cada rua e dos topónimos (atuais e antigos), com georreferenciação, mapas, fotografias, biografias e curiosidades, entre outras informações nesta primeira fase. Em fases posteriores, será alargada a recolha e disponibilização de informação à toponímia de todo o concelho.

A valorização das estruturas do antigo porto de Lagos, conhecidas como “Cais Velho”, que foram soterradas em 1940 com a construção da Avenida da Guiné e revitalizadas pela intervenção de requalificação da Frente Ribeirinha (desenvolvida entre 2008 e 2010 no âmbito do programa POLIS), é o objetivo da segunda proposta aprovada pelo executivo lacobrigense. Segundo a autarquia, “a ideia é voltar a repor o Cais Velho como peça essencial da documentação sobre a vida marítima de Lagos, para ser mostrado como fator de primeira qualidade para o conhecimento da história e da identidade da cidade e das suas gentes”.

Por fim, a autarquia “compromete-se a estudar, em articulação com os vários projetos existentes para a zona ribeirinha e na área museológica, a criação de um centro de interpretação sobre a história marítima de Lagos, que mostre o entrelaçamento da vida da cidade com a evolução das condições portuárias e que apresente como se pode desenhar no futuro a relação “Lagos – porto –mar” visando a reafirmação da sua vocação marítima”.