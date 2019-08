Lagos: Festa do Banho 29 com Herman José

O município de Lagos volta a reviver a tradição do “banho 29”, no próximo dia 29 de agosto (quinta-feira). A festa tem entrada livre e divide-se por dois locais, o Cais da Solaria (Lagos) e a Avenida dos Pescadores (Luz).

O evento, organizado pela Câmara Municipal de Lagos, arranca pelas 10h30, com a recriação da tradição do Banho 29 pelo Centro de Estudos de Lagos.

Das 20h00 às 00h00, há animação circulante, com mimos banhistas, uma sereia alada e personagens iluminadas em andas.

Já às 20h45, é a vez da atuação do Rancho Folclórico de Odiáxere, enquanto às 21h30 acontece um dos pontos altos do programa: o concurso de trajes de banho antigos.

O outro ponto alto no Cais da Solaria é o espetáculo de Herman José, marcado para as 22h30.

Já na Praia da Luz (Avenida dos Pescadores), o programa é organizado pelo Clube Recreativo, Cultural e Desportivo Luzense e estende-se, entre as 21h30 e as 3h00, com animação musical do artista Humberto Silva, DJ TobyOne e The Cuban Brothers (24h00), seguida da atuação a solo do DJ TobyOne.

Este é um evento organizado todos os anos pelo município de Lagos como forma de relembrar e reviver esta tradição. “O banho 29 é um misto de tradição folclórica e de ritual transmitido de pais para filhos com a crença de que o banho dessa noite vale por 29 banhos. As suas origens são incertas, quer provenientes de épocas muito antigas e ligadas aos ritos de fim do verão, quer resultantes da herança árabe. As gentes dos campos já não vêm em grupos animados, com os seus burrinhos e carroças, mas os locais continuam a cumprir a tradição. Hoje, são grupos de jovens, mais foliões e menos rituais, que aproveitam essa noite para assar chouriço e contar histórias à volta de uma fogueira. À meia-noite, o momento do banho leva muitos entusiastas a seguir a tradição”, realça a autarquia, que prepara para este dia um programa recheado de animação musical, animação de praia, comes e bebes, artesanato e doçaria regional. Também não vão faltar o concurso de trajes de banho antigos e o obrigatório banho noturno.