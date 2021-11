Lagos: Homem detido por violência doméstica

O Comando Territorial de Faro, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Especificas (NIAVE) de Portimão, deteve no dia 12, um homem de 45 anos por violência doméstica, em Lagos.

Os militares da GNR apuraram que o suspeito agredia e ameaçava de morte a vítima, sua companheira de 41 anos, na presença dos filhos em comum ou no local de trabalho da vítima.

Foi possível apurar ainda que, nos últimos meses, verificou-se uma escalada de ameaças e de violência física contra a companheira e contra os filhos, quando tentavam por termo às agressões.

No decorrer das diligências policiais, foi dado cumprimento a um mandado de detenção. O suspeito foi presente ao Tribunal de Albufeira, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de afastamento e proibição de contactos, por qualquer meio, com a vítima, bem como a proibição de adquirir armas ou munições e de entregar de armas em sua posse.

