Lagos inaugura novo espaço para empreendedores

A Câmara Municipal de Lagos inaugurou na sexta-feira o novo espaço da Fábrica do Empreendedor e StarLab, situado na marina, anunciou a autarquia.

O novo espaço tem como objetivo receber todos os empreendedores e “ajudar a concretizar sonhos e desenvolver ideias”, segundo o comunicado.

A inauguração contou com a participação do executivo da Câmara Municipal de Lagos, de Frederico Costa, presidente da SEA, de Martinho Fortunado, administrador da Mar Lagos, de Francisco Fragoso, representante da Portugal Inovação Social, Marco Vieira, representante do NERA e de Agnèss Coll da Turiscampo.

Na abertura da cerimónia, a vereadora Sandra Oliveira destacou “o apoio que este projeto tem dado a empresas e particulares, quer a nível de formações, encaminhamento para projetos e ideias de empreendedorismo”.

Já para Frederico Costa, este projeto “não seria possível sem o apoio das diversas equipas que trabalham para concretizar sonhos e ideias”.

Para o presidente da Câmara Municipal de Lagos, Hugo Pereira, o destaque foi para “o facto de este ser um projeto virado para a cidade e para todos os que necessitam de alguma orientação, e que muitas vezes não sabem por onde começar, a desenvolver as suas ideias e dar vida aos sonhos”.

“Mas este projeto vai mais além, uma vez que a autarquia também está a levar o empreendedorismo às escolas, numa parceria com a Universidade do Algarve. Lagos quer deixar marca no empreendedorismo”, acrescenta.

A equipa da Fábrica do Empreendedor é constituída por duas técnicas de empreendedorismo e emprego, que estão disponíveis para ajudar a comunidade e avançar com novos projetos e oportunidades.

O acesso a este espaço é gratuito a empresas, empreendedores, instituições e particulares, onde podem encontrar apoio em áreas como emprego, formação, qualificação, criação de negócio, promoção de competências empreendedoras e dinamização de projetos de intervenção comunitária.

