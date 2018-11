Lagos incentiva compras de Natal no comércio tradicional

Este ano, o Natal em Lagos é comemorado com uma campanha de incentivo às compras no comércio tradicional. Para os mais novos não faltam propostas de animação.

A programação, que vai estender-se entre os dias 1 de dezembro e 6 de janeiro de 2019, arranca logo no dia 1 com a chegada do Pai Natal e da Mãe Natal, prevista para as 14h30, na Praça Luís de Camões. Neste mesmo local, e entre os dias 3 e 22, a Mãe Natal vai estar à espera dos mais pequenos para tirar fotografias e receber as tradicionais cartas dos pedidos de presentes.

Também neste período, a magia do Natal vão ser uma constante noutros polos de animação da cidade, nomeadamente na Praça do Infante e Ruas Portas de Portugal, onde estarão insufláveis, uma pista de gelo e um iglo com vários ateliês.

O programa deste ano volta a apostar nas atividades de dinamização do comércio local e animação de rua, com concertos de Natal e ainda outras iniciativas que passam pela Natalândia no ZooLagos, o Mercado de Natal (no mercado da Avenida) e o merecido destaque para o tradicional presépio de Natal animado do lacobrigense José Cortes.

A associação de comerciantes ACRAL também promove, entre os dias 1 e 21 de dezembro, um concurso de decoração de árvores de Natal, cujas árvores estarão expostas pela baixa de Lagos até 6 de janeiro, assim como um concurso de montras.

Também a empresa municipal Lagos em Forma vai apoiar o comércio local proporcionando, entre os dias 10 de dezembro e 1 de janeiro, a todos os utentes do parque de estacionamento coberto da frente ribeirinha, condições muito especiais. De 17 de dezembro a 1 de janeiro de 2019, o estacionamento à superfície é gratuito.

JA