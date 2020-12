Lagos investe 1,3 milhões de euros na manutenção de espaços verdes

O município de Lagos planeia investir mais de 1,3 milhões de euros na manutenção dos espaços verdes urbanos do concelho, a concretizar através da contratação de serviços externos, anunciou o município.

O investimento contempla a exigência de afetação de mais meios humanos e materiais, a recuperação de canteiros e a valorização dos jardins do concelho, com mudança de plantas consoante a época do ano.

Tem em vista também a implementação de medidas que permitam uma fiscalização mais rigorosa e apertada relativamente ao cumprimento das obrigações contratuais, complementa ainda a autarquia, sublinhando que o novo procedimento visa, “afirmar Lagos como um concelho mais verde, mas também mais florido”.

O novo ciclo contratual terá início no último trimestre de 2021 e prolongar-se-á até 2024. Para

este triénio aposta-se na imagem e beleza dos espaços verdes, respetivo ordenamento, limpeza e tratamento, não descurando igualmente o compromisso com a sustentabilidade, ao preconizar espaços verdes mais adaptados e que contribuam para a mitigação das alteraçõesm climáticas e para a harmonia ambiental.

O caderno de encargos prevê a constituição de quatro lotes, distribuídos entre a cidade, a freguesia de Odiáxere e a área urbana da freguesia da Luz.

O concurso público, aprovado na última reunião de Câmara, já mereceu igualmente a aprovação da Assembleia Municipal, seguindo agora para publicação no Jornal Oficial da União Europeia (JOUE), atendendo ao preço base do procedimento.

