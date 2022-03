Lagos participa na Bolsa de Turismo de Lisboa

O concelho de Lagos vai fazer parte da edição deste ano da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que decorre entre os dias 16 e 20 de março na FIL, no pavilhão 1 dedicado ao Algarve, anunciou a autarquia.

Lagos vai estar localizado no stand 7 deste pavilhão, com várias surpresas que pretendem destacar o concelho como destino turístico de excelência, além de todo o material de promoção ao nível de sol, praia, natureza, património, história, gastronomia, cultura e artes.

A edição deste ano conta ainda com três apresentações de projetos do concelho, começando no dia 17 de março, pelas 18:00, com a Estação Náutica de Lagos com a participação do surfista Alex Botelho.

No dia seguinte, pelas 19:00, será apresentado o livro “Baía de Lagos – Comida do Mar”, uma edição da autarquia da autoria de Patrícia Borges e Nicolas Lemonnier, além de uma degustação de ostras pela Ostra Select Algarve.

O dia 19 de março ficará marcado pela apresentação da 33.ª edição da Feira Concurso Arte Doce e uma degustação, que este ano regressa entre os dias 27 e 31 de julho com concertos, espaço alargado, artesanato, tasquinhas e doces regionais.

Durante o evento, o Turismo do Algarve vai apresentar a sua candidatura a Cidade Europeia do Vinho pelos municípios de Lagos, Lagoa, Silves e Albufeira.