Lagos: Protocolo entre câmara e clubes abrange quase 300 crianças

A Câmara Municipal de Lagos aprovou um protocolo de parceria com os clubes desportivos do concelho, ao abrigo do qual serão dinamizadas, no presente ano letivo, as aulas de educação física destinadas a todas as 285 crianças que frequentam o ensino pré-escolar público no concelho.

O objetivo é instituir a prática regular de atividades motoras nas salas de pré-escolar, para, através destas, fomentar o crescimento global e equilibrado das crianças.

Já na sua 28.ª edição, o “Crescer em Movimento” decorre de uma opção estratégica do município, que visa a promoção da atividade física e de estilos de vida saudáveis, e tem como tónica fundamental a motricidade enquanto estímulo para um desenvolvimento motor, intelectual e afetivo harmonioso da criança.

O projeto é desenvolvido conjuntamente com as Educadoras de cada um dos agrupamentos escolares e os Técnicos de Educação Física dos clubes desportivos do concelho.

