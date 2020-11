Lagos quer promover prática do polybat no concelho

A Câmara Municipal de Lagos, através da assinatura de um protocolo no final do mês de outubro, quer desenvolver a prática do polybat no concelho.

Polybat ou ténis de mesa lateral é uma modalidade de desporto adaptado reconhecida pela Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência e “surgiu como uma alternativa recreativa para aqueles que não possuíam o perfil do Boccia e não conseguiam praticar o ténis de mesa convencional”, refere a autarquia em comunicado.

Através do protocolo, as responsabilidades em relação a apoios logísticos, técnicos e financeiros necessários para este projeto ficam a cargo do Agrupamento de Escolas Júlio Dantas, tal como a participação dos atletas nos quadros competitivos.

O Clube de Ténis de Mesa ficará responsável por afetar um técnico habilitado para ministrar os treinos e disponibilizar o material para o desenvolvimento desta modalidade desportiva, enquanto o agrupamento dará apoio por parte dos seus professores de Educação Especial.

Em relação ao apoio financeiro, instalações e transportes, será garantido pela Câmara Municipal de Lagos, com a Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência a apoiar ao nível da formação dos técnicos.

Este protocolo foi assinado entre o município, o Clube de Ténis de Mesa de Lagos, o Agrupamento de Escolas Júlio Dantas, a Direção Regional do Algarve do Instituto Português do Desporto e Juventude e a Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência.