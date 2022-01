Lagos recebeu a “Docapesca Ocean Sessions” (e o surfista Tiago Pires)

Numa parceria entre a Docapesca, o Desporto Escolar e o reconhecido surfista Tiago Pires, a iniciativa decorreu esta quarta-feira, na Praia de Porto de Mós, sendo Lagos a última localidade a acolher a atividade num circuito que já passou por Vila Praia de Âncora, Peniche e Sines.

“Com uma forte componente pedagógica dirigida a jovens dos Centros de Formação Desportiva do Desporto Escolar que integram a modalidade de surf, o ‘Docapesca Ocean Sessions’ explora temáticas ligadas à sustentabilidade de recursos, problemática do lixo marinho, importância do consumo de pescado e promoção de um estilo de vida mais saudável e ativo”.

Aliada à componente de literacia dos oceanos, a atividade integrou também uma aula prática de surf com a presença de Tiago Pires, o primeiro surfista português a integrar o World Tour, a qual contou com a participação de alunos da comunidade escolar lacobrigense.

Para além da componente educativa de modalidades relacionadas com o mar e da criação da Estação Náutica de Lagos, que tem como um dos seus objetivos a promoção de atividades ligadas ao mar, Lagos é também um destino de excelência escolhido por desportistas de todo o mundo.