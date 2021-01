Lagos vai ter Fábrica do Empreendedor para apoiar empresas locais

A cidade de Lagos vai ter uma Fábrica do Empreendedor para apoiar os empresários e empresas locais na criação de negócios e na dinamização de projetos para o desenvolvimento da economia local.

Em comunicado, o município do distrito de Faro indica que a infraestrutura vai auxiliar gratuitamente os empreendedores, empresas e instituições na dinamização de projetos de intervenção comunitária e animação territorial.

Instalada no edifício do Centro Cultural de Lagos, a infraestrutura dá suporte a diversos serviços ao nível dos processos de recrutamento e seleção, suporte a candidaturas, medidas de apoio à contratação, processos de formação e expansão de negócios.

A Fábrica do Empreendedor resulta de uma parceria entre a Câmara de Lagos, do distrito de Faro, e a Agência de Empreendedores Sociais (SEA), um projeto cofinanciado por fundos comunitários a fim de estimular a economia local.

A parceria estabelecida permitirá também, em breve, instalar no concelho o ‘StartLab’, um novo projeto de incubação de negócios locais, indicou o município liderado por Hugo Pereira (PS).

De acordo com a autarquia, estas iniciativas juntam-se a outras já implementadas, como o Espaço Empresa, a adesão à rede de desenvolvimento regional InvestAlgarve, o Algarve Revit+, Algarve – Systems and Technology Partnership e SusTowns.

Estes dois últimos projetos desenvolvidos em colaboração com a Universidade do Algarve para a promoção do empreendedorismo nas escolas, acrescenta.

Localizado no barlavento algarvio, o município de Lagos, com 31.049 habitantes (Censos 2011), teve na pesca a sua atividade económica mais importante e uma das únicas fontes de rendimento, mas a partir da década 1960 a principal atividade económica passou a ser o turismo.

