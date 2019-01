LAMA estreia nova criação no Cine-Teatro Louletano

ELASTIC©MarianaCSilva

Já lá vão quase nove anos desde que o LAMA (Laboratório de Artes e Media do Algarve) foi fundado em Faro. A estrutura, com direção artística de João de Brito, dedica-se à criação de espetáculos teatrais e multidisciplinares originais, privilegiando a itinerância nacional e fazendo desta a sua marca de trabalho. Em fevereiro, o grupo estreia a sua nova criação – “Elastic” – no Cine-Teatro Louletano, em Loulé, e também, dias depois, no Teatro Ibérico, em Lisboa.

Assim, “Elastic” estreia já nos próximos dias 5 e 6 de fevereiro, no Cine-Teatro Louletano, em Loulé. Em Lisboa, estreará de dia 14 a 17 de fevereiro. Será também apresentado no Festival Internacional de Teatro de Setúbal, nos dias 23 e 24 de agosto.

O programa do LAMA para este ano assenta ainda noutras novas produções, como “Insuflável”, “Seattle” “Fit(in)”.

O primeiro (“Insuflável”), terá a sua estreia no CAPA, em Faro, de 22 a 24 de março, passando também pelo Teatro Virgínia (4 a 5 de maio), Teatro Nacional Dona Maria II (9 a 12 de maio) e Teatro Mosca (14 de setembro).

Por seu lado, “Seattle” regressa aos palcos no FITEI – Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (21 e 22 de maio), no Porto.

Já “Fit(in)” estreará em Évora, no FIDANC, a 31 de outubro, sendo depois apresentado no Teatro das Figuras (11 a 13 de novembro) em Faro, no Teatro Aveirense (24 de novembro) em Aveiro, no Festival Verão Azul (28 de novembro) em Lagos, e no Teatro São Luiz (11 a 15 de dezembro).

Paralelamente, o LAMA desenvolve um serviço educativo e captação de novos públicos, que propõe um conjunto de atividades e oficinas aliadas ao trabalho de criação, que partem da abordagem social e trabalham a familiarização dos públicos com as linguagens artísticas da companhia.

Finalmente, a realização do Festival de Teatro do Algarve, que se alia ao Festival F, com a programação integral de um dos palcos durante três dias, numa linha programática direcionada para o público infantojuvenil e público em geral.