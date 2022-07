Lançada primeira pedra da construção de novo hotel

- Publicidade -

O grupo português Casais e os norte-americanos da Sunny lançaram esta quinta-feira, dia 7 de julho, a primeira pedra de um investimento de seis milhões de euros na construção de um hotel com 89 quartos na cidade algarvia de Olhão.

De acordo com um comunicado, o futuro hotel vai ser explorado pelo grupo B&B Hotels e o valor de investimento integra ainda a renovação do centro comercial Ria Shopping, espaço onde está integrada a nova unidade hoteleira.

A construção fica a cargo do Grupo Casais e faz parte de um conjunto de seis unidades hoteleiras da B&B Hotels, cadeia que chegou em 2018 ao mercado português e que conta atualmente com 17 unidades já em funcionamento ou em construção no país.

A Casais é uma empresa familiar criada em 1958 que em 1994 iniciou um processo de internacionalização, tendo atualmente operações em 17 países.

A empresa fechou o ano de 2021 com um volume de negócios de mais de 527 milhões de euros, sendo os mercados internacionais responsáveis por 293 milhões, segundo o comunicado.

De acordo com a mesma informação, o grupo B&B foi adquirido pelos norte-americanos da Goldman Sachs em 2019, tendo atualmente mais de 600 hotéis, principalmente do segmento “Budget & Economy”, espalhados pela Europa e Brasil.