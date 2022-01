Líder do PAN vai passar por Lagoa e Portimão amanhã

A porta-voz do PAN – Pessoas, Animais, Natureza, Inês de Sousa Real, irá estar acompanhada pela cabeça de lista pelo círculo eleitoral de Faro, Ana Poeta, amanhã, dia 21, para mais um dia de campanha eleitoral para as Legislativas 2022. A caravana do PAN passará por Lagoa e Portimão.

Inês de Sousa Real começa o dia em Lagoa, nas Alagoas Brancas, pelas 09:00, para uma ação conjunta com a Associação Salvar as Alagoas Brancas.

Depois desta ação, o PAN vai reunir-se com a Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), no Hospital de Portimão, com vista a debater sobre as necessidades de saúde na região.

Inês Sousa Real visitará ainda o Mercado Municipal de Portimão, após a reunião com a direção do CHUA, momento que será reservado ao contacto com populares.