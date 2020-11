Lídia Jorge participa em sessão online para jovens em direto da UAlg

A Universidade do Algarve (UAlg) congratulou-se hoje com a atribuição do Prémio da Feira do Livro de Guadalajara em Línguas Românicas à escritora Lídia Jorge, Doutora Honoris Causa pela UAlg, informando que na sequência desta distinção, hoje, dia 30 de novembro, às 19:00, a escritora participará na sessão “Mil Jovens com Lídia Jorge”, em direto da Universidade do Algarve.

A cerimónia deste ano, devido às circunstâncias impostas pela pandemia da COVID-19, foi transformada numa cerimónia virtual, pelo que a premiada participará, naquele que é considerado o maior Festival Literário do Mundo, a partir da UAlg, juntando-se, assim, ao escritor mexicano Benito Taibo.

A partir da Universidade do Algarve, a escritora portuguesa participará ainda, na sexta-feira, 04 de dezembro, às 20:00, no encontro Internacional de Contistas, ao lado do escritor guatemalteco Eduardo Halfon.

A transmissão poderá ser acompanha em direto através da página web da UAlg ou através do seguinte link: https://fil.com.mx/prog/resultados.asp?r=2&idsr=1&f=0&e=2020

Recorde-se que a Feira Internacional do Livro de Guadalajara, a segunda maior do mundo, no mercado livreiro – depois da feira de Frankfurt, na Alemanha – decorre de 28 de novembro a de 6 de dezembro, em formato virtual. Esta será a primeira vez que a FIL, fundada em 1987 pela Universidade de Guadalajara, não se realiza de forma presencial na Expo Guadalajara.

Esta é a quarta vez que a FIL premeia um escritor em língua portuguesa, depois dos brasileiros Nélida Piñón (1995) e Rubem Fonseca (2003) e do português António Lobo Antunes (2008). Lídia Jorge é a 30.ª distinguida, com um prémio no valor de 150 mil dólares (126 mil euros).