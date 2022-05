Liga dos Combatentes de Aljezur recebe talhão privativo no cemitério

O Núcleo de Aljezur da Liga dos Combatentes recebeu no dia 5 de maio um talhão privativo no cemitério municipal, no âmbito de protocolo de cedência, anunciou a autarquia.

Este talhão vai dispor de covais e ossário para os ex-combatentes nascidos ou residentes no concelho, cujas famílias entendam que ali sejam sepultados.

Na cerimónia de entrega do talhão privativo participou o presidente da Câmara Municipal de Aljezur, José Gonçalves, o presidente da Liga Nacional de Combatentes, Tenente-General Joaquim Chito Rodrigues, o presidente do Núcleo da Liga de Aljezur, Coronel António Novais Henriques, além de vereadores e representantes da Liga dos Combatentes.

“Este é uma iniciativa que honra assim a memoria de todos aqueles, que deram muito de si para o país”, refere a autarquia em comunicado.