Linha da Reciclagem é o novo serviço da Algar

A Algar inicia esta segunda-feira, dia 09, um novo serviço de contacto e apoio aos cidadãos algarvios. A Linha da Reciclagem é um serviço de atendimento público e gratuito criado para dar respostas eficazes ao cidadãos.

Através do 800 911 400 ou do e-mail [email protected], poderá tirar dúvidas, fazer pedidos de informação, sugestões, reclamações, elogios e pedidos de serviço relacionados com a recolha seletiva e o tratamento de resíduos urbanos.

A linha de atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 20:00.

Para mais informações sobre a iniciativa, consulte o website www.linhadareciclagem.pt.

O novo serviço do Grupo EGF, do qual a Algar faz parte, dá resposta aos 16 municípios da região.