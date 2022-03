Linha ferroviária do Algarve entre Tunes e Lagos vai avançar

O contrato para a eletrificação do troço da Linha ferroviária do Algarve entre Tunes e Lagos, de cerca de 25 milhões de euros, já foi assinado e será em breve remetido ao Tribunal de Contas, anunciou esta quinta-feira a Infraestruturas de Portugal (IP).

Em comunicado, a IP revelou que o contrato, que irá eletrificar os 45 quilómetros de linha que servem os concelhos de Silves, Lagoa, Portimão e Lagos, foi assinado com “o consórcio formado pelas empresas Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales SAU, FERGRUPO – Construções Técnicas Ferroviárias, S.A. / COMSA, S.A., pelo valor de 25.423.000,00 euros”.

O troço entre Faro e Tunes já se encontra eletrificado e os trabalhos nos restantes dois troços – entre Faro e Vila Real de Santo António, já em curso, e entre Tunes e Lagos – vão permitir que nesses possam ser utilizadas “composições mais modernas, confortáveis e rápidas, reduzindo o tempo de percurso entre Lagos e Vila Real de Santo António em 25 minutos”.

O objetivo da empreitada é “dotar a via com sistema de tração elétrica”, mas também está prevista a realização de trabalhos de “rebaixamento da via-férrea numa extensão de aproximadamente 400 metros” e uma “intervenção nas pontes metálicas de Portimão e Vale da Lama para instalação de catenária”, revelou a empresa que gere a linha ferroviária portuguesa.

Estão ainda incluídas na empreitada “intervenções nos edifícios das estações e apeadeiros para a instalação da infraestrutura fixa de tração elétrica” e a “melhoria das condições de segurança, fiabilidade e exploração da circulação ferroviária”.

Nesse sentido, a obra prevê, a construção de uma nova infraestrutura de suporte aos sistemas de sinalização e telecomunicações, assim como trabalhos de estabilização em taludes, referiu a mesma fonte.

A “demolição, reabilitação ou construção de nova drenagem longitudinal e transversal a executar ao longo do troço”, a “adaptação e construção de salas de telecomunicações” e a realização de “intervenções de reforço da segurança das condições de atravessamento pedonal e rodoviário” são outras dos trabalhos a realizar na empreitada cujo contrato foi assinado na passada quinta-feira.

Estão igualmente previstas ações de requalificação de passagens de peões, com a construção de passagens superiores às passagens de nível, bem como a supressão de pelo menos uma passagem de nível, através da construção de uma passagem superior rodoviária.

“A Infraestruturas de Portugal irá em breve remeter o contrato para apreciação do Tribunal de Contas (TC). Após a atribuição do Visto Prévio por parte TC, serão desenvolvidos os procedimentos necessários para a consignação da obra e início dos trabalhos no terreno”, adiantou a empresa.

A eletrificação da linha ferroviária do Algarve está a ser feita em duas empreitadas, uma que abrange o troço entre Vila Real de Santo António e Faro, já em curso e que deverá estar concluída em 2023, e outra no troço entre Tunes e Lagos.

Esta última, de acordo com a IP, irá trazer “importantes benefícios ao nível da segurança, eficiência, qualidade de serviço e sustentabilidade ambiental” na totalidade dos 140 quilómetros de extensão da Linha do Algarve.

A IP referiu ainda que a esta eletrificação é feita com financiamento comunitário de 85%, através do programa COMPETE 2020.