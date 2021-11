Livro desvenda “Salir entre a lenda e a história”

O auditório da Escola Professor Sebastião Teixeira, em Salir, recebe a cerimónia de apresentação do livro “Salir entre a Lenda e a História”, da autoria de Adalberto Alves e Jorge Graça, no próximo sábado, 20, pelas 15:00, indicou a autarquia de Loulé.

A obra será apresentada por João Vasco Reys, numa tarde que contará com apontamentos musicais de Eduardo Ramos.

Como explica o autarca de Loulé, Vítor Aleixo, numa nota introdutória: “Esta belíssima obra, que segundo um dos seus autores “não se quer arrumadinha” do ponto de vista da sua escrita, convida-nos a revisitar a história do período islâmico de Salir, de questionar “verdades” históricas. Nestas páginas, através de sombras (muitas), de luzes, de factos e de acontecimentos históricos da época islâmica, caminhamos de mão dada com os autores, como se o exercício da escrita e da imagem estivesse a ser realizado connosco, e nos implicasse na construção da página seguinte, porque a frase de Adalberto Alves acompanha-nos até à última página “não passo de um modesto jardineiro que arroteia a Ocidente as floridas perplexidades dos jardins do Oriente”.

“Salir entre a Lenda e a História” é mais uma obra ligada à valorização do legado histórico-cultural do concelho que a Câmara Municipal de Loulé apoia.

