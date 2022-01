Lota de Albufeira vai ser requalificada

A Docapesca lançou esta semana um concurso público para a empreitada de remodelação da cobertura da lota de Albufeira, com um preço base de 150 mil euros, anunciou a empresa.

A obra está prevista para o mês de abril e terá um prazo de execução de 60 dias, com o objetivo de “melhorar as condições de segurança alimentar desta lota e assim contribuir para a valorização do pescado aí transacionado”, segundo o comunicado.

Serão substituídos os sistemas de impermeabilização e solução térmica do edifício, bem como remodelados os vãos exteriores e recuperados os paramentos exteriores e juntas de dilatação do edifício.

A intervenção está enquadrada no plano de investimentos plurianual da empresa que pretende “dar resposta às necessidades de modernização e de reabilitação das infraestruturas e equipamentos que se encontram sob sua gestão, concretizadas exclusivamente com recurso a receitas próprias, resultantes maioritariamente das taxas cobradas a armadores e comerciantes na primeira venda de pescado”.

Desde 2014, a Docapesca já investiu cerca de 18,5 milhões de euros na requalificação e conservação das infraestruturas portuárias algarvias.