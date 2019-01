Lotação esgotada no arranque do Festival Internacional de Piano em Portimão

Tem início este sábado, dia 19 de janeiro, o III Festival Internacional de Piano do Algarve, organizado pela Associação ArtedoSul com o apoio do programa 365 Algarve, que até abril contemplará seis concertos no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, sempre pelas 21h30.

Para quem gosta de música clássica e de um dos instrumentos de cordas mais conhecidos do mundo, esta é a oportunidade ideal para ouvir magníficos solistas e orquestras dirigida por maestros excelentes. A terceira edição do festival dará seguimento à linha de orientação traçada nos dois últimos festivais que consiste em apresentar todos os grandes concertos para piano, alguns deles nunca executados no Algarve.

O III Festival Internacional de Piano do Algarve começa com o primeiro concerto para piano e orquestra de Tchaikovsky, um dos mais emblemáticos do reportório pianístico, que será interpretado por Xi Zhai (China), acompanhado pela Orquestra Clássica do Centro dirigida pelo Mestro Jan Wierzba (Polónia).

Com concertos a decorrer durante quatro meses em Portimão, Faro e Loulé, o III Festival Internacional de Piano do Algarve apresentará ainda em Portimão (as próximas datas são 9 de fevereiro, 2 e 30 de março, 6 e 13 de abril) grandes solistas de renome como António Rosado, Armando Mota, João Queirós Bastos, Filipe Pinto-Ribeiro e João Elias Soares (do Brasil).

O primeiro concerto já está com lotação esgotada, mas bilhetes para os próximos concertos estão à venda.