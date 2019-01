Loulé: “A Grande Viagem no Desenho com Tinta-da-China” em exposição

A partir da próxima sexta-feira, dia 11, e até 16 de fevereiro, vai estar patente ao público na Galeria de Arte do Convento Espírito Santo, em Loulé, a exposição de Leonor Beltrán “A Grande Viagem no Desenho com Tinta-da-China”.

«Os desenhos a tinta-da-china que mostro nesta Exposição, a caneta e pincel, pertencem a uma série que procura dar sentido e forma a uma interioridade e a um sentir que me habitam e me definem. São um olhar sobre mim mesma e sobre o mundo que me rodeia e do qual somos parte integrante, e onde o movimento, através do traço, se revela num padrão repetitivo, rítmico e vibrante», explica a artista.

A exposição pode ser visitada de terça a sexta-feira, das 9h30 às 17h30, e aos sábados, das 9h30 às 16h00. A inauguração acontece às 18h00 da próxima sexta-feira. A entrada é livre.