Loulé acolhe conferência sobre a pneumónica

A sala da Assembleia Municipal de Loulé, no edifício Engenheiro Duarte Pacheco, vai ser palco de uma conferência sobre a pneumónica e os seus efeitos no Algarve no dia 23 de março, pelas 17:00, anunciou a autarquia.

Esta conferência ocorre no âmbito da exposição “A saúde de uma comunidade: Loulé na 1ª metade do séc. XX”, que está patente na Casa Memória do Séc. XX e terá como tema principal da palestra “A pandemia da pneumónica e seus efeitos no Algarve: o caso de Loulé”, proferida por Paulo Girão.

Paulo Girão estudou o publicou artigos sobre os efeitos da pneumónica no Algarve e irá falar sobre o impacto desta pandemia na região, especialmente em Loulé, além de haver ainda oportunidade de observar semelhanças com a covid-19.

Nascido em Lisboa em 1967, Paulo Girão é licenciado em História pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, docente no Agrupamento de Escolas de Monchique e membro associado do Instituto de Cultura Ibero-Atlântica de Portimão.